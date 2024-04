video suggerito

Il prezzo della benzina sale ancora: a Milano superata la soglia dei 2,50 euro per litro Come riportato da Assoutenti, lo scorso 5 aprile è stato registrato il prezzo della benzina a 2,539 euro per litro al servito lungo l’autostrada A1 per Napoli. “Si rischia l’effetto domino”, ha dichiarato il presidente Gabriele Melluso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Salgono ancora i prezzi della benzina fino a sfondare la soglia dei 2,50 euro al litro al servito in autostrada. È successo lo scorso venerdì 5 aprile lungo la A1 Milano-Napoli quando è stato registrato il costo di vendita a 2,539 euro al litro. A denunciarlo è Assoutenti con una nota pubblicata nella giornata di ieri, lunedì 8 aprile, dopo aver monitorato i listini comunicati dai gestori all’apposito osservatorio del ministero delle Imprese e del made in Italy. "Al di là dei casi limite", ha commentato il presidente dell'associazione Consumatori no profit Gabriele Melluso, "la corsa dei carburanti rischia di avere effetti pesanti sulle tasche degli italiani".

Stando ai dati riportati nell'ultima rilevazione del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, datata 8 aprile 2024, il costo medio settimanale della benzina ha raggiunto un nuovo picco. A partire dal 25 dicembre 2023 quando era di 1,764 euro al litro, il prezzo ha continuato a salire arrivando a 1,90 euro al litro. Stando a quanto riportato da Assoutenti, il 5 aprile lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli si è superata la soglia dei 2,5 euro per litro al servito.

"Dalle ultime rilevazioni emerge come la benzina viaggi oggi verso i 2,4 euro al litro in modalità servito su diverse tratte autostradali", ha spiegato il presidente dell'associazione Gabriele Melluso che ha sottolineato poi come l'innalzamento dei prezzi dei carburanti possano avere un effetto a cascata su altri settori. "Si rischia un effetto domino", ha concluso Melluso, "per i prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari, considerato che in Italia l'88 per cento della merce viaggia su gomma".