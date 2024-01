Chi era Martina Viscardi, la 26enne morta in un incidente: l’auto si è ribaltata più volte Si chiamava Martina Viscardi, la ragazza di 26 anni che è morta in un incidente stradale in galleria avvenuto nella provincia di Bergamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

All'alba di oggi, sabato 20 gennaio 2024, una ragazza di 26 anni è morta in un incidente stradale che è avvenuto a Bonate Sopra, territorio che si trova nella provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, l'auto veloce della centrale di Bergamo e i volontari di Madone. L'incidente è avvenuto alle 4.53.

La possibile dinamica dell'incidente

I soccorsi sono arrivati sulla strada provinciale ex strada statale 342A: l'intervento è avvenuto dentro la galleria. Sembrerebbe infatti che il conducente di un'automobile abbia perso il controllo – forse per l'asfalto ghiacciato – e si sia ribaltato sulla carreggiata finendo contro le arcate. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Insieme ai pompieri, c'erano i carabinieri e i medici e i paramedici del 118.

I carabinieri sono a lavoro per cercare di ricostruire l'intera dinamica della vicenda. Gli operatori sanitari, invece, non hanno potuto far nulla per salvare Martina: hanno infatti potuto solo dichiararne il decesso.

Chi era Martina Viscardi, la 26enne che è morta nell'incidente

La vittima si chiamava Martina Viscardi e si trovava lato passeggero. A guidare infatti c'era un 23enne che ha riportato alcune ferite ed è stato trasferito in ospedale. La 26enne era originaria di Rocco Briantino, che si trova invece nella provincia di Monza e Brianza. I due forse si stavano dirigendo proprio verso il comune di Viscardi. Si era laureata a Bergamo in Scienze della comunicazione. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Rocco Briantino.

Lascia i genitori e la sorella Beatrice.