Incendio in un’azienda di Senago, la sindaca: “Chiudete le finestre” È esploso un incendio in un’azienda di Senago (Milano): si tratta della Urania Color. Sul posto sono arrivati 14 automezzi dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 30 luglio, è esploso un incendio a Senago, un comune che si trova alle porte di Milano. Il rogo è divampato all'interno di un'azienda che è specializzata nella zincatura elettrolitica. Per questo motivo la sindaca di Senago, Magda Beretta, ha inviato un messaggio ai propri cittadini su Facebook: ha infatti chiesto loro di tenere chiuse le finestre.

Sul posto sono stati inviati 14 mezzi dei vigili del fuoco

L'incendio è esploso nel primo pomeriggio. È divampato all'interno di un'azienda galvanica. Si tratta dell'Urania Color. La ditta storica (da oltre quarant'anni si occupa di zincatura elettrolitica) si trova in piazza Togliatti. Non appena i dipendenti si sono resi conto del rogo, hanno subito allertato i vigili del fuoco. I pompieri, inviati dal comando provinciale di Milano, sono arrivati con ben quattordici mezzi. Le fiamme sono state spente quasi subito: l'alta colonna di fumo nero è ancora visibile per diversi metri.

L'appello della sindaca di Senago: Tenete chiuse le finestre

La colonna, infatti è visibile anche dai comuni di Paderno Dugnano, Bollate e Garbagnate. Per il momento non si conoscono le cause dell'incendio. I rilievi dei vigili del fuoco consentiranno di avere un quadro più preciso di cosa possa aver provocato le fiamme. Nel frattempo la sindaca di Senago, Magda Beretta, ha scritto ai propri concittadini: "Le forze dell'ordine sono sul posto", precisa. La prima cittadina ha chiesto inoltre di tenere le finestre chiuse per precauzione "nell'attesa di avere un quadro più chiaro della situazione" e di conseguenza di rischi per la cittadinanza.