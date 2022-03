Incendio in un palazzo a Solaro, una famiglia costretta a scappare sul tetto: soccorso un bimbo di 7 mesi In un appartamento di Solaro nel pomeriggio di oggi è scoppiato un incendio: una famiglia con un bimbo di sette mesi è scappata sul tetto del palazzo per fuggire dalle fiamme.

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di oggi 2 marzo un incendio è scoppiato in un palazzo di quattro piani a Solaro, nel Milanese. Qui alcune persone sono state tratte in salvo tra cui anche un bambino di sette mesi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e soccorso il neonato con una maschera dell'ossigeno.

Dalle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, le fiamme sono divampate in un condominio in piazza San Pietro a Solaro. L'incendio sembra essere scoppiato nella camera da letto di un appartamento che ospitava una famiglia, che è corsa immediatamente fuori dando l'allarme agli altri condomini. La famiglia composta da mamma, papà e il neonato di 7 mesi che abitava al piano superiore di quello da dove era partita l'incendio è stata costretta a salire sul tetto per fuggire alle fiamme. Impossibile per loro infatti è stato scendere in strada a causa del troppo fumo che hanno trovato per le scale. Sul posto sono intervenute ambulanze e diversi mezzi dei vigili del fuoco da Garbagnate, Rho, Legnano e Monza: l'incendio è stato spento in poche ore permettendo così che le fiamme non arrivassero fino al tetto. La famiglia è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Garbagnate per tutti gli accertamenti del caso: la loro condizione di salute non è grave, soprattutto quella del piccolo bimbo di sette mesi. Per ora l'appartamento da cui è scoppiato l'incendio resta inagibile. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa abbia fatto scoppiare l'incendio. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito.