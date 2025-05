video suggerito

Incendio in un deposito agricolo nel Lecchese: le fiamme arrivano vicino a un condominio Questa mattina all’alba i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio in un deposito agricolo in provincia di Lecco. Il rogo era scoppiato in un punto molto vicino a un complesso di case. Sono in corso approfondimenti sulle possibili cause. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio nel deposito agricolo di Airuno

Questa mattina all'alba le fiamme hanno avvolto alcune strutture all'interno di un deposito agricolo ad Airuno, in provincia di Lecco. L'incendio è divampato in un'area che si trova molto vicina ad alcune abitazioni, scatenando la paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo.

L'incendio è avvenuto all'alba di oggi, lunedì 19 maggio. Il comando dei vigili de fuoco è arrivato sul posto attorno alle 5:00 del mattino con un'autopompa e un'autobotte e nel giro di tre ore, attorno alle 8:00, i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area del deposito. Non si sa ancora con precisione che cosa possa aver innescato l'incendio, che si era propagato fino ad arrivare vicino ad alcune abitazioni. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, questa mattina non risulterebbero essere stati richiesti interventi del 118 nella zona di Airuno. Sembrerebbe, quindi, che nell'incendio non ci siano state vittime o persone intossicate dal fumo.

Solo ieri sera, attorno alle 20:00, i vigli del fuoco sono intervenuti nelle vicinanze, a Oggiono, per spegnere un incendio divampato sul tetto di un ristorante. Anche in questo caso sono riusciti a domare le fiamme e non ci sarebbero state vittime o persone coinvolte.