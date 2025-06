video suggerito

Incendio in un allevamento di polli a Monzambano, le fiamme partite da un’incubatrice per pulcini: soccorso un 27enne Un incendio all’interno di un allevamento di polli a Monzambano (Mantova) ha fatto alzare una grossa nube di fumo nero visibile anche da lontano. Le fiamme sarebbero divampate a partire da un’incubatrice per pulcini e hanno avvolto velocemente tutto il capannone. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa mattina un incendio è scoppiato all'interno di un allevamento di polli a Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, in provincia di Mantova. Dalla struttura si è alzata una densa nube di fumo nero, visibile anche a distanza. Stando alle prime informazioni, pare che le fiamme si siano sviluppate a partire da un'incubatrice per pulcini.

L'incendio è divampato poco prima del mezzogiorno di oggi, lunedì 9 giugno, all'interno di un capannone utilizzato per l'allevamento di polli in strada Moscatello. Le fiamme sarebbero partite da un'incubatrice usata per i pulcini e si sarebbero propagate raggiungendo il tetto, per poi avvolgere tutta la struttura. Il dispiego di forze per spegnere il rogo è stato imponente: sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mantova, Castiglione delle Stiviere, Brescia e Verona, insieme a due autobotti arrivate da Mantova e Verona. Gli operatori sono ancora al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato assistenza a un 27enne che è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. Per il momento non si registrano altri feriti o persone intossicate.