video suggerito

Incendio distrugge 750 rotoballe in un fienile di Gavirate: denunciati 3 ragazzini minorenni I carabinieri e la polizia locale hanno denunciato 3 ragazzi minorenni per l’incendio di domenica 10 novembre a Gavirate (Varese). Il rogo aveva distrutto 750 rotoballe di foraggio e danneggiato un fienile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre giovanissimi sono stati identificati e denunciati per l'incendio scoppiato nella notte di domenica scorsa, 10 novembre, a Voltorre di Gavirate (in provincia di Varese). Il rogo aveva portato alla distruzione di almeno 750 rotoballe in fieno da cinque quintali l'una e al danneggiamento di un fienile in metallo. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura dei Minorenni di Milano e ora gli investigatori dovranno stabilire se l'incendio è stato appiccato volontariamente o per errore.

L'incendio del fienile

L'incendio ha colpito un'importante scorta di foraggio dell'impresa agricola Talamona custodita in un fienile che si trova sulle sponde del lago di Varese. Le oltre 750 rotoballe di fieno erano state raccolte per sfamare nel prossimo invero mucche e asinelli. Per motivi che dovranno essere ancora chiariti, le fiamme hanno distrutto tutto causando anche danni alla struttura in metallo.

Il fumo generato dal rogo aveva invaso l'intero paese di Gavirate e i vari centri abitati della zona. Il sindaco Massimo Parola aveva chiesto ai cittadini per precauzione di tenere le finestre chiuse, almeno fino a quando i tecnici di Ats Insubria non avessero accertato l'assenza di rischi per la salute delle persone.

Tre minorenni denunciati

Dopo diverse ore di lavoro, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese era riusciti a contenere l'incendio e a estinguere le fiamme. Nelle scorse ore, i carabinieri e la polizia locale hanno identificato e denunciato tra ragazzi minorenni che avrebbero responsabilità per quanto accaduto.

Sul caso vige il massimo riserbo e non sono noti altri dettagli. Ora spetterà alla Procura dei Minorenni attribuire eventuali responsabilità. Centrale per le indagini sarà stabilire se l'incendio è stato di natura dolosa, quindi appiccato volontariamente, oppure accidentale.