Incendio distrugge un centro estetico di Rogno: si indaga sull'origine dolosa Un incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì 18 novembre in un centro estetico di Rogno (Bergamo). Le fiamme hanno distrutto i locali e raggiunto gli appartamenti ai piani superiori. Per i carabinieri, il rogo potrebbe essere di origine dolosa.

A cura di Enrico Spaccini

Un centro estetico di Rogno (in provincia di Bergamo) è stato distrutto da un incendio nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre. Le fiamme hanno coinvolto tutti i locali dell'attività che si affaccia su via Nazionale, non lontano dal palazzo del Comune e da una scuola primaria, raggiungendo anche gli appartamenti dei piani superiori. Il rogo è stato domato dalle squadre dei vigili del fuoco di Darfo e i carabinieri, ora, stanno indagando per risalire all'origine delle fiamme. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito esplosioni precedere l'incendio e, al momento, non è esclusa la natura dolosa del rogo.

Le fiamme hanno distrutto il centro estetico

L'allarme è scattato intorno alle 3 di lunedì 18 novembre. Le fiamme sono divampate all'interno di un centro estetico che sarebbe stato inaugurato da poco e, nel giro di qualche minuto, hanno invaso tutti i locali arrivando anche agli appartamenti che si trovano ai piani superiori della palazzina di via Nazionale. Sul posto sono arrivati i pompieri che, per circa due ore, hanno lavorato per contenere l'incendio ed estinguerlo.

Nel frattempo, i carabinieri di Costa Volpino e Clusone hanno fatto evacuare tutti i residenti del condominio. È stata inviata anche un'ambulanza per precauzione, dato che nessuno avrebbe riportato ustioni, ferite o sarebbe rimasto intossicato. Una volta rientrato l'allarme, i militari hanno fatto rientrare tutte le famiglie in casa, tranne una.

Indagini in corso sulla natura dell'incendio

Ora gli investigatori sono al lavoro per risalire all'origine dell'incendio. Per il momento, nessuna ipotesi è stata esclusa. Potrebbe, infatti, essersi trattato di un incidente, o di un qualche tipo di cortocircuito, ma non è esclusa nemmeno la natura dolosa del rogo.

Alcuni testimoni avrebbero sentito esplosioni provenire dal centro di bellezza prima che divampasse l'incendio. Una versione che deve essere ancora verificata e che, se accertata, potrebbe dare valore all'ipotesi dell'origine dolosa.