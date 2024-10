video suggerito

Incendio a Milano, 23 automobili e un furgone date alle fiamme: il rogo spento dopo quattro ore Incendio in un’area di sosta che si trova nel comprensorio Milano Fiori strada 9 del gruppo Enlive Spa. Sono andate distrutte diverse automobili e anche un furgone. Si indaga sulle cause. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte è esploso un incendio in un'area di sosta che si trova nel comprensorio Milano Fiori strada 9 del gruppo Enlive Spa. Sono andate distrutte diverse automobili e anche un furgone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco inviate dal comando provinciale di Milano. Non sono state segnalate persone rimaste intossicate o ferite.

L'intervento dei vigili del fuoco è durato 4 ore

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 3.30 di questa notte. Ben ventitré automobili sono state coinvolte e sono andate distrutte. Una importante colonna di fumo si è sollevata e sicuramente sarà stata visibile per chilometri. Oltre queste, anche un furgone con marchio Enjoy. Le quattro squadre di pompieri si sono subito attivati per domare le fiamme. L'intervento è durato circa quattro ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Rozzano.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di risalire alle cause del rogo. Si dovrà capire se si sia trattato di un malfunzionamento, un corto circuito o se sia di natura dolosa. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori informazioni circa la natura dell'evento. Anche perché i danni sono stati davvero ingenti.