Incendio in via Pedroni a Milano: fiamme all'interno di un'officina, dieci persone evacuate Coinvolto nel rogo in via Pedroni (Affori) un intero stabile di due piani. Evacuate dieci persone, nessuna è finita in ospedale. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.

A partire dalle 21.30 di ieri giovedì 14 novembre è scattato un maxi intervento dei Vigili del fuoco, al lavoro per un violento incendio divampato all'interno di un'officina in via Lisiade Pedroni a Milano (Affori). Nel rogo coinvolto l’intero stabile di due piani. Dieci persone sono state evacuate a causa del fumo, ma nessuna è finita in ospedale.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio divampato all'interno del fabbricato. Le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento del fuoco si sono protratte per diverse ore: per sedare le fiamme sono intervenuti sul posto i Vigili del comando di Milano con un carro soccorso, due botti, un carro schiuma, un carro aria, un’autoscala e diversi mezzi.