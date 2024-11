Cos’è successo in corso Vittorio Emanuele a Milano: la colonna di fumo e le fiamme da sotto una grata Nelle scorse ore un incendio si è sviluppato in corso Vittorio Emanuele a Milano: le fiamme sono partite da sotto una grata. Paura tra i residenti, come raccontato a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 8 novembre, è esploso un incendio in corso Vittorio Emanuele II a Milano. Le fiamme sono divampate da sotto una grata. In pochissimo tempo si è alzata una colonna di fumo nero che ha invaso tutte le strade cittadine.

Il rogo ha destato molta paura e panico: in pochi minuti, i turisti e i passanti si sono accalcati attorno a un edificio che fa angolo con via Cesare Beccaria, a pochi passi da piazza Duomo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Milano: i pompieri sono intervenuti con otto mezzi. Hanno immediatamente domato le fiamme e provveduto a far evacuare diversi edifici: in particolare modo negozi e uffici.

Presenti anche gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che sono arrivati con ambulanze, automediche e autoinfermieristiche. Fortunatamente però non si sono registrati feriti. Sono arrivati anche i tecnici di A2A che, insieme agli agenti della polizia locale, stanno cercando di capire cosa abbia causato l'incendio.

L'incendio è esploso in un seminterrato: le fiamme hanno danneggiato alcuni cavi elettrici tanto che si è verificato un black out. Non è escluso che ci sia stato un guasto elettrico a una cabina o a un contatore. Intervistati da Fanpage.it, alcuni residenti hanno infatti spiegato che sono rimasti senza corrente e non è stato ancora comunicato quando sarà ripristinata: "È un grosso danno", ha infatti affermato un residente. Anche il comando della polizia comunale è rimasto al buio. La paura tra i cittadini è stata molta: "Ho visto le fiamme partire dal basso", ha raccontato una persona a Fanpage.it.