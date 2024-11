Il video dell’incendio scoppiato in una galleria in zona Duomo a Milano: evacuato l’edificio In una galleria in zona Duomo a Milano è scoppiato un incendio nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre. Alcuni passanti hanno filmato il fumo nero che esce da una galleria. L’edificio è stato evacuato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, nei pressi di piazza Duomo in centro a Milano. Stando alle prime informazioni disponibili, pare che a prendere fuoco sia stata un'auto custodita all'interno di un parcheggio sotterraneo in zona San Babila.

La galleria in corso Vittorio Emanuele invasa dal fumo (foto di Chiara Daffini – Fanpage.it)

Il fumo nero starebbe uscendo da una griglia di ventilazione un sotterraneo in corso Vittorio Emanuele, all'angolo con via Beccaria, situata a margine dei portici. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15:10. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro con otto mezzi partiti dal Comando di via Messina per mettere in sicurezza l'area, per capire le cause del rogo e per mettere la situazione definitivamente sotto controllo.

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, per il momento l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) non ha dovuto soccorrere nessuno. Sul posto sono stati inviati in tutto cinque mezzi: un'auto infermieristica, un'automedica e tre ambulanze.

La colonna di fumo nero

L'incendio avrebbe colpito alcuni cavi elettrici posti sotto una intercapedine dell'edificio interessato dalle fiamme che ha portato all'interruzione della fornitura di corrente elettrica in molti edifici della zona, almeno fino in corso Europa. Per questo motivo, il palazzo è stato fatto evacuare, compresi i dipendenti dei negozi collocati nei pressi dell'incendio.