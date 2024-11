video suggerito

Prende fuoco un’azienda nel Milanese: intervengono otto squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme Nella serata di ieri 24 novembre un incendio sarebbe scoppiato alla King Trasporti, in via Marconi 4 a Casarile, nel Milanese. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Nella serata di ieri 24 novembre le fiamme hanno invaso un'azienda nel Milanese. Stando alle prime informazioni, l'incendio sarebbe scoppiato alla King Trasporti, in via Marconi 4 nel Comune di Casarile. Subito è stato chiesto l'intervento dei soccorritori, sul posto i pompieri sono arrivati con otto mezzi impegnati "nel tentativo di limitare il perimetro delle fiamme per poter mettere in sicurezza l'area", come precisano gli stessi vigili del fuoco. Fortunatamente però non risultano persone coinvolte. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire nel dettaglio quanto accaduto.