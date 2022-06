Incendio all’ospedale di Merate, evacuati 14 pazienti dal reparto di pneumologia Un incendio è scoppiato all’interno dell’ospedale di Merate. Quattordici pazienti sono stati fatti evacuare. Le fiamme sembrano essere partite da una camera dove era in corso la somministrazione di ossigeno.

A cura di Enrico Spaccini

I pompieri davanti all’ospedale "Mandic"

Sono quasi le 10 quando i vigili del fuoco arrivano all'ospedale "Mandic" di Merate, nella provincia di Lecco. Un incendio è appena scoppiato all'interno del presidio cittadino, più precisamente al quinto piano dedicato al reparto di pneumologia. Subito 14 pazienti sono stati fatti evacuare, poi i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme.

I vigili del fuoco al lavoro

L'intervento dei vigili del fuoco

Poco prima delle 11 di giovedì 16 giugno, l'incendio è già spento. Tuttavia, prima di far rientrare pazienti e personale bisogna far fuoriuscire tutto il fumo che si è accumulato all'interno dell'edificio. Sono intervenuti un'autopompa serbatoio e un'autoscala del Nucleo Nbcr, cioè Nucleare biologico chimico radiologico, e anche due pattuglie di carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una camera dove era in corso la somministrazione di ossigeno. Il paziente che era all'interno sembra non aver riportato ustioni o ferite di alcun tipo, così come tutti gli altri presenti al "Mandic".

