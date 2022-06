Paziente aggredisce un infermiere all’ospedale di Gallarate: per un’ora si ferma il pronto soccorso Un paziente dell’ospedale di Gallarate ha ferito un infermiere lanciandogli addosso oggetti trovati in pronto soccorso. Per un’ora il reparto è stato chiuso.

A cura di Giorgia Venturini

Ha aggredito il personale del pronto soccorso dove era stato ricoverato la sera di giovedì 9 giugno tanto da provocare uno stop di un'ora al servizio del pronto soccorso. Tutto è accaduto all'ospedale di Sant'Antonio Abate di Gallarate, in provincia di Varese. Secondo una ricostruzione dei fatti l'uomo è arrivato in ospedale attorno alle 22.50 in stato di agitazione: i medici hanno subito pensato che avesse assunto sostanze stupefacenti. Subito è stato calmato e ricoverato. Poi la mattina successiva ha perso il controllo.

L'aggressione all'infermiere

Verso le 6.50 della mattina il paziente ha iniziato ad agitarsi diventato sempre più aggressivo. Come riporta Varese New, in un primo momento è stato bloccato e riportato alla calma dagli agenti presenti. Poi però quando i poliziotti si sono allontanati l'uomo ha di nuovo avuto un atteggiamento aggressivo: ha iniziato a lanciare oggetti all'interno dell'ospedale. Ha danneggiato il microfono presente in postazione al pronto soccorso e ha colpito l'infermiere agli arti inferiori. Il sanitario è stato medicato e ha avuto una prognosi di cinque giorni. Tutto questo però ha provocato uno stop al servizio di un'ora. Gli agenti sono intervenuti di nuovo e per l'uomo è scattata la denuncia: dovrà rispondere di lesioni personali, interruzione del pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Turista tedesco danneggia l'ospedale di Iseo

Solo poche ore prima un turista tedesco di 51 anni è entrato nell'ospedale di Iseo, in provincia di Brescia. Non riuscendo più a trovare l'uscita, si è arrabbiato sfogandosi con tutto ciò che incontrava lungo la propria strada. Computer, stampanti, persino le particolari lenti che vengono usate in oculistica. In poco tempo è riuscito a fare danni per 15mila euro. È stato proprio lui ha telefonare al 112 in un momento di lucidità chiedendo aiuto su come uscire da quell'edificio. Denunciato, ora rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione.