Turista ubriaco devasta l’ospedale senza motivo: danni per 15mila euro Un turista ubriaco in vacanza al lago di Iseo è entrato nell’ospedale senza essere visto. Non trovando più l’uscita, ha sfogato la rabbia contro tutto ciò che incontrava sul suo cammino. È proprio lui a chiamare i carabinieri chiedendo aiuto.

A cura di Enrico Spaccini

L’entrata dell’ospedale di Iseo

Ubriaco al punto da non capire cosa stesse facendo, un turista tedesco di 51 anni è entrato nella notte tra mercoledì e giovedì 9 giugno nell'ospedale di Iseo, in provincia di Brescia. Non riuscendo più a trovare l'uscita, si è arrabbiato sfogandosi con tutto ciò che incontrava lungo la propria strada. Computer, stampanti, persino le particolari lenti che vengono usate in oculistica. In poco tempo è riuscito a fare danni per 15mila euro. È stato proprio lui ha telefonare al 112 in un momento di lucidità chiedendo aiuto su come uscire da quell'edificio. Denunciato, ora rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione.

Il turista era già noto per il suo comportamento

Ancora non è chiaro come sia riuscito a entrare nell'ospedale, soprattuto nel reparto di ostetricia e ginecologia che in quelle ore era chiuso. E nemmeno come sia stato possibile che non abbia incontrato nessuno che gli chiedesse cosa stava facendo. Lo stesso 51enne non ha idea di come ci sia finito. Vagava senza meta distruggendo tutto quello che gli era a portata di mano. L'unico modo per uscire da lì che gli è venuto in mente è stato chiamare il 112. Erano le 4 di notte e in poco minuti i carabinieri erano già sul posto. Il turista tedesco, in vacanza sul lago di Iseo, ha confessato quanto aveva fatto e si è detto disponibile a risarcire l'ospedale per i danni che aveva provocato. Tra i militari intervenuti, uno ha riconosciuto il 51enne in quanto aveva già causato non pochi problemi con il suo comportamento fuori dalle righe. Il turista, ora, rischia anche una condanna a 3 anni di reclusione, in quanto è stato denunciato per danneggiamento.