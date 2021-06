in foto: I vigili del fuoco dopo aver spento l’incendio (Fonte: vigili del fuoco)

Tragedia sfiorata in un'abitazione a Fiesse, comune in provincia di Brescia: alle 5.30 di questa mattina, mercoledì 16 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in una casa. Il tetto dell'appartamento ha infatti preso fuoco ed è stato devastato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma la famiglia che ci viveva adesso ha dovuto cercare un alloggio provvisorio.

Si cerca una casa per la famiglia

In poco tempo il fuoco ha distrutto la casa. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'esplosione del rogo. Diverse squadre di soccorso sono intervenute con un'autoscala e un'autobotte per spegnere immediatamente le fiamme. La casa, che è stata abbandonata subito dalla famiglia, al momento è stata dichiarata inagibile. Sul posto è intervenuto anche il sindaco del comune, Sergio Cavallini, che – insieme alla polizia locale – si è subito adoperato per cercare di aiutare i suoi concittadini. La famiglia sarà infatti sistemata provvisoriamente in qualche struttura.

Un altro incendio in una baia a Valtorta

Ieri un altro incendio si è verificato in una baia a Valtorta, in provincia di Bergamo: una donna di 52 anni è rimasta gravemente ustionata. La donna si trovava da sola in casa, il marito infatti era andato in paese. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere state causate da un mozzicone di sigaretta. In poco tempo le fiamme hanno devastato l'abitazione. La 52enne è riuscita a uscire da casa appena in tempo: è stata trasportata all'ospedale Civile di Brescia e poi al Centro ustioni di Verona dove è attualmente ricoverata.