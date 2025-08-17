Incendia l’auto della moglie ma viene scoperto dalle ustioni sulle mani: arrestato

Un 51enne è stato arrestato a Castiglione delle Stiviere dopo che è stato sorpreso mentre dava fuoco all’auto della moglie dopo che i due avevano deciso di separarsi. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di atti persecutori e incendio.

Nella giornata di Ferragosto i Carabinieri hanno arrestato un 52enne residente a Solferino, in provincia di Mantova, perché avrebbe dato fuoco all'auto della moglie dopo che i due avevano deciso, di comune accordo, di separarsi. L'incendio risale alla notte tra martedì 5 e mercoledì 6 agosto, quando la donna ha chiamato il 112 segnalando la presenza del suo ex marito nel cortile del condominio in cui abita a Castiglione delle Stiviere.

Poco dopo sul posto è arrivata una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. I militari si sono accorti che l'auto della donna, una Mini Cooper, aveva preso fuoco da poco. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del vicino comando, che hanno spento le fiamme.

I Carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze e prove che conducevano al marito della donna come responsabile dell'incendio. L'uomo aveva riportato delle lievi ustioni alle mani, motivo per cui è stato costretto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale del posto.

La procura della Repubblica di Mantova ha ottenuto da Gip del Tribunale di Mantova una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 52enne. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno eseguito l'ordinanza nella mattina di Ferragosto, arrestando l'uomo con l'accusa di atti persecutori e incendio. Il 52enne è stato portato nel carcere di Mantova. La donna, una 32enne, aveva denunciato il marito già lo scorso aprile, a seguito dell’ennesima minaccia patita.