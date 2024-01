Incastrato nelle porte dell’autobus e trascinato per metri: ragazzino di 12 anni ricoverato in ospedale Questa mattina a Milano un ragazzino di 12 anni è rimasto con la gamba incastrata fra le porte dell’autobus. L’autista non se n’è accordo e ha ripreso la marcia, trascinandolo per metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poco prima delle 8 di mattina di oggi, venerdì 19 gennaio, un ragazzino di appena 12 anni è rimasto incastrato nelle porte automatiche dell'autobus che lo stava portando a scuola. L'autista non si sarebbe accorto del fatto che il giovane aveva la gamba ancora sul pullman, tenuta ferma della due porte, ed è ripartito, trascinandolo per diversi metri sull'asfalto. L'incidente è avvenuto in via Ravenna, zona piazzale Corvetto, a Milano.

Secondo le testimonianze di alcuni ragazzi che, come la vittima, si stavano recando a scuola, un ragazzo di 12 anni stava scendendo dall'autobus della linea 95 alla fermata di via Ravenna, ma è rimasto con la gamba incastrata fra le due porte. L'autista non si sarebbe, infatti, accorto – probabilmente anche a causa del sovraffollamento del pullman all'ora di punta – che il giovane non era ancora completamente sceso dal mezzo.

Il ragazzo aveva, quindi, ancora la gamba appoggiata sul pullman, quando il conducente ha schiacciato il pulsante per chiudere tutte le portiere. Così lui è rimasto con la gamba ancora sull'autobus, tenuta saldamente dalle due porte automatiche, e il resto del corpo fuori dal mezzo. L'autista non si è accorto e ha ripreso la marcia, trascinando il corpo del ragazzo per alcuni metri, fino a quando gli altri passeggeri non lo hanno avvisato.

Leggi anche Ragazzino di 13 anni investito in bici mentre attraversa sulle strisce a Sondrio: è grave

A quel punto il dipendente della società dei trasporti milanesi ha immediatamente fermato il mezzo, aperto le portiere e avvistato il 118. Arrivato sul posto, i sanitari hanno prelevato il ragazzo e con l'ambulanza lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda. Qui è stato ricoverato in codice giallo, pertanto non si temono gravi conseguenze per questo brutto incidente.