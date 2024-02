Ragazzino travolto da un’automobile e sbalzato sull’asfalto: è gravissimo Un ragazzino di 16 anni è stato travolto da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta: è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Navezze, che è una frazione di Gussago, un comune della provincia di Brescia. Un ragazzino di appena sedici anni è stato sbalzato dopo essere stato travolto da un'automobile. È stato ricoverato in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

Il ragazzino si trovava in sella alla sua bicicletta

L'adolescente, quando è stato investito, si trovava in sella alla sua bicicletta. L'impatto si è verificato in via Fontana, lungo la strada provinciale 10, precisamente in via Fontana. A travolgerlo è stato un anziano di ottant'anni, che invece è rimasto illeso nell'impatto.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'automobile ha sorpreso il sedicenne alle spalle: il giovane è stato sbalzato dalla bici ed è caduto a terra in maniera violenta. Sono stati allertati immediatamente i soccorritori. La centrale dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Trasferito in ospedale in gravissime condizioni

Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale. È ancora ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.