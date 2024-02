Tenta di salire di corsa sull’autobus, che lo investe: muore un ragazzo di 19 anni a Bergamo Un autobus di linea ha investito e ucciso un ragazzo di 19 anni nella piazza della stazione di Bergamo: un’altra persone è invece ricoverata in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un ragazzo di 19 anni, Zaccaria Belatik, è stato investito e ucciso nella mattinata di oggi, domenica 18 febbraio, a Bergamo. Secondo quanto si apprende, il ragazzo si trovava nella piazza della stazione con alcuni amici e stava tentando di salire di corsa sull'autobus, che però stava già facendo la manovra per ripartire. Così il pullman lo ha travolto e ucciso, trascinandolo per diversi metri. Oltre al 19enne, ci sarebbe un altro ferito che è stato trasportato immediatamente in ospedale.

In base alle attuali ricostruzioni, erano circa le 8,40 quando il 19enne è investito da un autobus della linea 8, che da centro di Bergamo porta a Gleno-Seriate, nella piazza della stazione ferroviaria del capoluogo. Il pullman era impegnato in una manovra per ripartire dopo la fermata e avrebbe travolto il ragazzo, che è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Il ragazzo, italiano con famiglia di origini marocchine e residente a Brembate, in provincia di Bergamo, era con il monopattino, che in quel momento stava spingendo a mano, in compagnia di alcuni amici. Il giovane voleva salire proprio sull'autobus che poi lo ha investito per andare a fare colazione in un'altra zona della città.

Oltre al 19enne, ci sarebbe un altro ferito in gravi condizioni: si tratterebbe di un uomo di 55 anni, ma non è ancora chiaro se fosse un altro pedone o un passeggero a bordo dell'autobus. Il 55enne è ricoverato all’ospedale Gavazzani. L'autista dall'autobus sarebbe invece illeso, ma sotto choc per l'accaduto.

Intanto sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e individuare eventuali responsabilità per il decesso del ragazzo, anche se l'autista ha già spiegato che non avrebbe visto il ragazzo arrivare di corsa.