In partenza il Frecciarossa che collegherà Milano a Parigi: ecco quanto costa il biglietto Ancora pochi giorni e poi ci sarà l’inaugurazione del primo viaggio Milano-Parigi del Frecciarossa: il biglietto è in vendita dal 13 dicembre e potrà costare meno delle tratte nazionali.

A cura di Giorgia Venturini

Il giorno è fissato per il 18 dicembre. Saranno le 6.25 quando da Milano partirà un Frecciarossa con direzione Parigi. Alle 7.26 invece da Parigi ne partirà un altro verso la città lombarda. E ancora, nel pomeriggio altri due viaggi: i primi di una lunga serie. Verrà inaugurata infatti sabato prossimo la prima tratta oltre confine che collegherà il Nord Italia al cuore della Francia. Tutto sui biglietti è stato reso noto dalle Ferrovie dello Stato: "I biglietti, a partire da 23 euro e da 29 euro, saranno in vendita dalla mattina del 13 dicembre sul sito web www.trenitalia.com, e presso le biglietterie di tutte le stazioni italiane e in quelle di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu, nonché presso alcuni partner di distribuzione".

Due viaggi al giorno andata e ritorno Milano e Parigi

I primi viaggi saranno due al giorno, andata e ritorno, tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale: non mancheranno le tappe Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino. Ma non saranno le uniche tratte: la società ferroviaria italiana collegherà poi con altre tre corse andate e ritorno Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache. In tutto Trenitalia invece effettuerà 10 corse per quasi 5mila posti al giorno tra Parigi e Lione. "Siamo molto orgogliosi di presentare la nostra nuova offerta ai viaggiatori francesi – ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia – Operiamo già da più di 10 anni con Thello, ora Trenitalia France, e abbiamo una grande esperienza della rete in Francia. Ora, con l'alta velocità su un asse storico, entriamo in una nuova dimensione, al servizio della mobilità e del comfort dei viaggiatori". Trenitalia è il primo operatore europeo a entrare in Francia dopo il via libera all'apertura del mercato ferroviario alla concorrenza: "Con Frecciarossa offriremo ai passeggeri francesi, ma anche agli italiani che vorranno raggiungere, con il mezzo di trasporto più sostenibile, sicuro e confortevole, Chambery Lione e Parigi, una nuova esperienza di viaggio che arricchirà e completerà quella già offerta dalla compagnia ferroviaria francese", concludono da Trenitalia.