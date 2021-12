Sold out il primo viaggio Milano-Parigi: il Frecciarossa completamente pieno Oggi a Milano è partito il primo treno Frecciarossa diretto a Parigi: le carrozze, stando a quanto riferito da Trenitalia, erano piene di giovani.

A cura di Ilaria Quattrone

Sold out il primo treno Frecciarossa Milano-Parigi. Il convoglio, stando a quanto raccontato all'agenzia Ansa dall'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, era completamente pieno: "È stato un viaggio bellissimo, molto emozionante e anche molto divertente". Sul treno c'erano soprattutto ragazzi, studenti e giovani. Tante persone erano dirette a Lione e tante altre sono partite dalla Francia per arrivare a Torino e Milano.

Il costo del biglietto

Per incentivare a questa nuova esperienza sono state introdotte diverse offerte. I biglietti, che sono stati messi in vendita dal 13 dicembre, infatti hanno avuto un costo che si è aggirato tra i 23 e i 29 euro. Sono state inoltre previste quattro classi di servizio (la Standard, la Premium, la Business e la Executive). Al servizio a bordo è stato poi incorporato un po' di di Made in Italy: "Coccoliamo il nostro passeggero con cibo italiano, caffè italiano", continua l'amministratore.

Le tratte che saranno effettuate

Il primo treno è partito alle 6.25 da Milano con direzione Parigi. Alle 7.26 invece ne è partito un altro da Parigi con direzione Milano. Sarà quindi possibile andare e tornare dalle due città in giornata. Tra le tappe previste ci saranno anche Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino. In totale saranno effettuate dieci corse per quasi cinquemila posti al giorno. Trenitalia, specificano dall'azienda, è il primo operatore a entrare in Francia: "Con Frecciarossa offriremo ai passeggeri francesi una nuova esperienza di viaggio che arricchirà e completerà quella già offerta dalla compagnia ferroviaria francese".