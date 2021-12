Frecciarossa Milano Parigi: è partito oggi il primo treno dalla Stazione Centrale Oggi il primo viaggio di un treno Frecciarossa da Milano a Parigi. Prossimi obiettivi: Madrid e Barcellona.

A cura di Redazione Milano

È partito oggi dal binario 4 della Stazione Centrale il primo treno Frecciarossa che collega Milano a Parigi. Sold out il primo viaggio per il convoglio Trenitalia che dall'Italia supera le Alpi, e che dal capoluogo lombardo porta nella capitale francese in sette ore. Le prossime destinazione su rotaia di Fs sono Madrid e Barcellona secondo i piani di sviluppo, ovviamente sempre a bordo di treni ad alta velocità.

Il primo viaggio del Frecciarossa verso Parigi

"Abbiamo creato un treno che è veramente europeo, infatti iniziamo in Francia ma poi in futuro andremo in Austria, in Germania, vedremo", sottolinea l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi. "È stato un viaggio molto emozionante e anche molto divertente – racconta l'ad – Il treno era completamente pieno, con un sacco di giovani". Il treno ferma anche a Lione, Chambery e Modane, e farà concorrenza ai viaggi targati dal Tgv (l'alta velocità francese), che aveva fino ad oggi il monopolio della tratta.

Sul Frecciarossa per Parigi piatti firmati da Carlo Cracco

Corradi illustra poi le offerte per il lancio della nuova tratta: "Abbiamo lanciato tante offerte a 20 euro per far provare il servizio e poi ci sono quattro classi di servizio come in Italia con la Standard, la Premium, la Business e la Executive. Il vantaggio principale è il servizio a bordo in cui c'è un po' di Made in Italy in più per i francesi (con i piatti d'autore dello Chef stellato Carlo Cracco), coccoliamo il nostro passeggero". Aperte le prenotazioni ci sono biglietti acquistati fino a giugno, a dimostrare di un'offerta che ha spazio sul mercato.