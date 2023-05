In morte celebrale la 17enne caduta da uno scooter guidato da un amico: lui non aveva la patente Due ragazzini sono caduti da uno scooter ieri a Monza: il 16enne era senza patente e ne è uscito illeso, per la 17enne è stata dichiarata la morte cerebrale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Sarebbe stata dichiarata la morte cerebrale per la ragazzina di 17 anni che la notte scorsa – venerdì 26 maggio – a Seregno (Monza e Brianza) è caduta da uno scooter guidato da un ragazzino di 16 anni. Quest'ultimo, secondo le prime informazioni, non era provvisto di patente.

Il ragazzino di sedici anni avrebbe perso il controllo dello scooter

L'incidente è avvenuto ieri notte: intorno alle 1.45, i due si trovavano in sella allo scooter e stavano raggiungendo alcuni amici. A un certo punto, il sedicenne avrebbe perso il controllo del mezzo e i due sarebbero caduti: il ragazzino non avrebbe riportato gravi ferite, ma la diciassettenne sarebbe caduta a terra e avrebbe battuto in maniera violenta la testa nonostante indossasse il casco. Avrebbe addirittura perso conoscenza.

Saranno avviate le procedure per la donazione di organi

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari si sono resi conto che la ragazzina aveva riportato un trauma cranico molto serio e infatti, dopo averla rianimata sul posto, l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. All'arrivo in struttura, le sue condizioni erano però disperate.

Questa sera ne è stata dichiarata la morte cerebrale e stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, nelle prossime ore potrebbero essere avviate le procedure per la donazione di organi.

Dopo aver svolto i rilievi i carabinieri hanno scoperto che il sedicenne, che è risultato negativo all'alcol test, non aveva la patente. Sembrerebbe infatti che si fosse fatto prestare lo scooter da un amico.