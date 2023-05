Muore in scooter a 17 anni pochi giorni prima dell’esame: Beatrice Zaccaro avrà il diploma da estetista La studentessa 17enne di Cantù (Como), morta lo scorso fine settimana a Seregno (Monza e Brianza) su un motorino guidato da un ragazzo senza patente, riceverà lo stesso il diploma da estetista: mancavano pochi giorni agli esami.

"Sono grata di avere avuto un’allieva come Beatrice. Una ragazza allegra, vivace, che amava la vita". Poi l'annuncio ufficiale. "Avrà lo stesso la sua qualifica da estetista". Lo ha assegnato la direttrice dell'Accademia Professione Pbs di Monza Anna Del Prete a Beatrice Zaccaro, la 17enne di Cantù (Como) morta in un incidente in scooter lo scorso fine settimana: la giovane si trovava in sella a un motorino guidato da un ragazzo senza patente quando è caduta sull'asfalto di via Alberto da Giussano a Seregno (Monza e Brianza), sbattendo violentemente la testa a terra. Illeso, invece, il giovane che era con lei.

Beatrice è morta pochi giorni prima degli esami

La ragazza è morta pochi giorni prima degli esami che le avrebbero consentito di accedere finalmente al diploma. E di costruirsi una sua professione, una sua vita. "Quando sarebbe il momento dell’orale di Beatrice, verrà valutata la sua tesina. E sicuramente sarà un bellissimo lavoro", ha annunciato la direttrice durante il funerale della 17enne, celebrati all'interno del Santuario della Madonna di Cantù.

"Abbracciate sempre i genitori quando uscite di casa"

I genitori di Beatrice, intanto, hanno deciso di donare i suoi organi per poter salvare altre vite. E ricordato agli altri giovanissimi: "Abbracciate sempre i genitori quando uscite di casa. La Bea lo faceva sempre", sono state le parole del padre Massimiliano in un post su Facebook. Che ha salutato così la figlia, ricordando uno degli ultimi momenti trascorsi insieme: "L’ultimo nostro pranzo è stato fantastico, tutta quella giornata è stata bellissima. Grazie a Dio, abbiamo riso e ci siamo divertiti. E tu eri molto felice. Grazie di tutto, Bea".