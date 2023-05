È morta la 17enne Beatrice Zaccaro, caduta dallo scooter insieme a un ragazzo senza patente I due si sarebbero conosciuti la sera stessa. Il giovane, 16 anni, avrebbe chiesto il motorino a un amico per andare con la 17enne in un vicino fast food: durante il tragitto ha però perso il controllo del mezzo, e la passeggera ha sbattuto violentemente la testa.

Ormai non ci sono più speranze. È morta dopo due giorni di coma Beatrice Zaccaro, la 17enne di Cantù (Como) che nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio si trovava in sella allo scooter di ragazzo trovato poi senza patente: fatale per lei un violento colpo alla testa dopo un incidente avvenuto nella zona di Seregno (Monza e Brianza).

La dinamica dell'incidente mortale

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due si sarebbero conosciuti la sera stessa: il ragazzo, 16 anni, avrebbe chiesto in prestito il motorino a un amico per andare con Beatrice a prendere qualcosa da mangiare in un vicino fast food. Lungo il tragitto, nel rettilineo di via Alberto da Giussano, per motivi ancora da accertare il conducente avrebbe perso il controllo del motorino: i due minorenni sono caduti malamente, impattando contro l’asfalto.

Il ragazzo che guidava è rimasto illeso

Nell'impatto la giovane passeggera ha battuto violentemente la testa, perdendo subito conoscenza, mentre il ragazzino non ha riportato ferite gravi. La 17enne, rianimata sul posto, è stata così trasferita d'urgenza in ospedale al Niguarda di Milano, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: dopo due giorni di coma, oggi se n'è andata.

Resta ancora da accertare se la vittima avesse o meno il casco allacciato in testa. E perché il 16enne, risultato negativo all'alcol test, sia messo alla guida del mezzo a due ruote senza avere la licenza.