Il padre di Beatrice Zaccaro, morta a 17 anni in un incidente: “Abbracciate sempre i genitori prima di uscire” La 17enne ha perso la vita in un incidente stradale a Seregno, dopo essere caduta da uno scooter guidato da un ragazzo senza patente. L’appello del padre sui social, che insieme alla moglie ha deciso di donare gli organi della figlia: “Beatrice chiede a chi vuole di mettere la sua foto per qualche giorno sul profilo WhatsApp”

Beatrice Zaccaro

"Abbracciate sempre i genitori, o i figli, prima di uscire di casa e ogni volta che si rientra. La Bea lo faceva sempre". Sono le parole del padre di Beatrice Zaccaro, la 17enne morta ieri pomeriggio dopo la caduta da un motorino guidato da un ragazzo senza patente.

Che saluta la figlia ricordando pubblicamente del loro ultimo pranzo insieme: l'ultimo momento felice, senza che nessuno ancora lo sapesse. Un attimo di semplice quotidianità, come tanti altri che si perdono nei ricordi. Eppure preziosissimo. "L’ultimo nostro pranzo è stato fantastico, tutta quella giornata è stata bellissima", ricorda l'uomo in un post sui social. "Grazie a Dio, abbiamo riso e ci siamo divertiti. E tu eri molto felice. Grazie di tutto Bea, mi spiace solo non ci fossero gli affettati".

I genitori hanno donato gli organi della figlia

I genitori, inoltre, hanno deciso di esprimere pubblicamente la propria gratitudine per le centinaia di messaggi di sostegno e vicinanza arrivati da chi conosceva la giovane e da tanti sconosciuti. "Beatrice ringrazia tutti e chiede a chi vuole di mettere la sua foto per qualche giorno sul profilo Whatsapp", scrive Massimiliano Zaccaro, che con la moglie Grazia ha deciso di donare gli organi della figlia.

Leggi anche Chi era Erika Di Dio, morta in un incidente stradale a 24 anni

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la 17enne Beatrice e il ragazzo alla guida del motorino si sarebbero conosciuti la sera stessa di venerdì 26 maggio: il giovane, 16 anni, avrebbe chiesto in prestito il mezzo a un amico per andare con Beatrice a prendere qualcosa da mangiare in un vicino fast food. Lungo il tragitto, nel rettilineo di via Alberto da Giussano a Seregno, il conducente avrebbe però perso il controllo delle due ruote: i due minorenni sarebbero così caduti malamente, impattando contro l’asfalto. Gravissime fin da subito le condizioni di Beatrice, che ha picchiato violentemente la testa a terra; illeso invece il conducente.