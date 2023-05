Ragazza di 17 anni in coma dopo un incidente in scooter: illeso l’amico 16enne che guidava Una ragazza di 17 anni si trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente in scooter nella notte a Seregno, in provincia di Monza e Brianza: alla guida del motorino c’era un amico di 16 anni, illeso.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano una ragazza di 17 anni. Stando alla prima ricostruzione dei fatti la giovane sarebbe caduta dal motorino mentre si trovava in via Alberto da Giussano a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Gravissime fin da subito le sue condizioni: è stata soccorsa in coma.

La dinamica dell'incidente

I carabinieri della Compagnia di Seregno si stanno occupando dell'accaduto: sembrerebbe che la giovane fosse in scooter insieme a un giovane di 16 anni che era alla guida senza il patentino richiesto per legge. Poi la violenta caduta a terra: la 17enne ha sbattuto forte la testa sull'asfalto perdendo così subito conoscenza.

L'intervento del 118 e la corsa in ospedale

Imminente la chiamata al 118. Pochi secondi dopo sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici che hanno giudicato la giovane fin da subito gravissima. Con la massima urgenza è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano dove è arrivata già in coma. Resta invece illeso l'amico 16enne. Spetterà ora ai carabinieri fare tutti gli accertamenti del caso.