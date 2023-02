In Lombardia le bollette di luce e gas più care: ecco le province dove si spende di più In Lombardia le bollette di luce e gas sono lievitate del 108 per cento e del 57 per cento. La provincia dove l’energia elettrica costa di più? È Mantova, seguita da Cremona e Brescia. Per quanto riguarda il gas, il primato negativo va invece a Como.

La Lombardia si conferma ancora una volta la regione più cara d'Italia. Stavolta, però, non si tratta del mercato immobiliare o del caro spesa al supermercato. Anche per quanto riguarda i costi di luce e gas, non c'è pace per il portafoglio dei cittadini lombardi: negli ultimi 12 mesi, nell'intera regione, le bollette di luce e gas sono infatti lievitate rispettivamente del 108 per cento e del 57 per cento.

L'aumento della spesa media per luce e gas

A decretarlo, uno studio di Facile.it che ha passato in rassegna le bollette delle famiglie lombarde con contratti che fanno riferimento al mercato tutelato: secondo questi dati, nel corso del 2022 la spesa media per l’energia elettrica è stata di 1.639 euro (appunto il 108 per cento in più rispetto al 2021), mentre per gas e riscaldamentoil costo medio è stato di 1.639 euro, con un rincaro del 57 per cento: così solo Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna.

La classifica delle province della Lombardia

L'energia elettrica

Per quanto riguarda il costo medio dell‘energia elettrica, la provincia più costosa è Mantova con 1.633 euro per famiglia e 3.352 kWh di consumo medio rilevato, seguita da Cremona (1.543 euro e 3.166 kWh), Brescia (1.520 euro e 3.119 kWh) e Lodi (1.475 euro e 3.028 kWh). Più basse Pavia Pavia (1.458 euro, 2.993 kWh), Como (1.438 euro, 2.952 kW), Varese (1.433 euro, 2.942 kWh) e Bergamo (1.382 euro e 2.836 kWh).

Leggi anche La lista Letizia Moratti Presidente alle elezioni in Lombardia 2023: i candidati al Consiglio regionale

Sotto la media regionale infine Monza e Brianza (1.362 euro, 2.796 kWh), Lecco (1.344 euro, 2.759 kWh) e Sondrio (1.280 euro e 2.627 kWh) Chiude la classifica Milano, provincia che nel 2022 ha rilevato i consumi più bassi della regione (1.266 euro e 2.598 kWh di consumo).

Il gas

Sul capitolo gas, in cima troneggia invece la provincia di Como, con 1.931 euro a fronte di un consumo di 1.510 metri cubi. Seguono la provincia di Lecco (1.908 euro, 1.492 smc), Varese (1.900 euro, 1.486 smc) e Pavia (1.862 euro, 1.456 smc).

A metà classifica si posizionano Mantova (1.833 euro, 1.433 kWh), Cremona(1.719 euro, 1.344 kWh) e Lodi (1.661 euro, 1.299 kWh).

Valori inferiori alla media regionale perla provincia di Monza e Brianza (1.634 euro, 1.278 smc), Brescia (1.588 euro, 1.242 smc) e Sondrio (1.576 euro, 1.232 smc). Chiudono la classifica Bergamo (1.549 euro, 1.211 smc) e, Milano (1.444 euro, 1.129 smc).