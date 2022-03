In Lombardia i cittadini ucraini possono viaggiare gratis sui treni Trenord Trenord ha comunicato che tutti i cittadini ucraini possono viaggiare gratis sui convogli regionali: basterà mostrare un passaporto o un altro documento d’identità.

A cura di Francesco Loiacono

Treni gratis in Lombardia per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Lo ha comunicato con una nota Trenord, azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale, spiegando di aver inviato una circolare a tutti i propri capitreno e al personale d’assistenza, in vigore dal 4 marzo 2022, che indica come il passaporto ucraino o un altro documento di identità dei cittadini ucraini siano riconosciuti a tutti gli effetti come concessione a viaggiare. Gli ucraini potranno utilizzare i convogli regionali per raggiungere la propria destinazione in Lombardia o transitare verso altre regioni. In aggiunta, Trenord ha messo a disposizione dei profughi in transito nelle stazioni ferroviarie i propri operatori: serviranno ad accogliere gli ucraini, seguendo le indicazioni impartite dalle diverse Prefetture e dalla Protezione Civile.

Per quanto riguarda le regole per viaggiare a bordo dei treni, vale quanto ha comunicato il Governo a livello nazionale: fino al prossimo 31 marzo 2022 – giorno in cui cesserà lo stato di emergenza per il Covid-19 – i cittadini ucraini potranno usare i mezzi di trasporto pubblico anche se non hanno il Green pass rafforzato, ma purché possano mostrare il risultato negativo di un test molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o, in caso di test antigenico, nelle 48 ore antecedenti. I viaggiatori dovranno indossare obbligatoriamente una mascherina Ffp2. Ricordiamo inoltre che tutti i cittadini ucraini in possesso di passaporto sono esentati dal visto d’ingresso e possono permanere sul territorio italiano fino a un massimo di 90 giorni dal momento del loro ingresso nell’area Schengen.