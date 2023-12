“In chiesa volantini per far ascoltare il battito del feto alle donne prima dell’aborto”: la denuncia “In una chiesa di Milano distribuito un volantino che promuove l’ascolto del battito del feto a una donna che decide di abortire. Una proposta di una crudeltà inaudita”: a denunciare l’accaduto è il consigliere regionale della Lombardia Luca Paladini.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Luca Paladini

Il consigliere regionale del Patto Civico, Luca Paladini, ha denunciato che in una chiesa di Milano viene distribuito un volantino che chiede di introdurre alla legge 194, che disciplina l'interruzione volontaria di gravidanza, l'obbligo di far ascoltare il battito fetale alla donna che decide di abortire: "Ieri sera ho ricevuto questa segnalazione. Chiesa dei Santi Nazaro e Celso via Aldini. Milano", si legge nel post condiviso sul profilo Facebook del consigliere lombardo.

Paladini: Proposta di una crudeltà inaudita

"Proposta di legge iniziativa popolare. Un cuore che batte. Con la tua firma potrai salvare tanti bambini", recita il volantino. L'obiettivo è quello di rendere obbligatorio per una donna che decide liberamente di abortire, di vedere l'ecografia del feto e ascoltare il battito del cuore così da scoraggiarla a interrompere la gravidanza. Attualmente, infatti, non è un passaggio obbligato. "Il fanatismo porta a questo. Voler far sentire una donna che vuole abortire, un'assassina. Una proposta di una crudeltà inaudita", continua il consigliere Paladini.

La raccolta lanciata dal VI municipio di Roma

Quello della chiesa milanese non è il primo caso. Questa richiesta, promossa da diverse associazioni antiabortiste, è stata infatti depositata alla Corte di Cassazione da ProVita e Famiglia. A novembre anche il VI municipio di Roma, sulla sua pagina Facebook, aveva promosso la stessa raccolta firme: guidato da un esponente di Fratelli d'Italia, venivano indicati anche i luoghi e gli orari di raccolta. Il volantino era identico a quello distribuito nella chiesa milanese.