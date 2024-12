Impossibile accedere ai siti degli aeroporti di Milano-Linate e Malpensa: sono nel mirino di un attacco hacker

video suggerito

Impossibile accedere ai siti internet degli aeroporti di Milano-Linate e Malpensa. I siti sono bersaglio di un attacco hacker da parte del gruppo filorusso NoName. Questo – dalle prime informazioni – non ha nulla a che vedere con i voli, che procedono regolarmente. Chi sta subendo disagio sono le persone che tramite i siti vogliono controllare i voli in arrivo e in partenza. Si sta lavorando per ripristinare tutto il prima possibile.

Come riporta Il Corriere della Sera, si tratterrebbe di un attacco "Ddos": ovvero si tratterebbero di un invio di continue e numerose false richieste di accesso ai sistemi informatici di un’infrastruttura. L'obiettivo sarebbe quello di sovraccaricare il sistema fino a farlo collassare. Rendendo così impossibile accedere ai siti. Ma chi c'è dietro a questo attacco hacker?

La responsabilità di quello che sta accadendo sarebbe da attribuire al gruppo NoName057(16): sarebbe un gruppo composto da criminali informatici filorussi attivo dal 2022. A lui sarebbero attribuiti diversi attacchi informatici. Sarebbero gli stessi criminali che nel marzo 2023 avevano provato a sabotare i diversi dispositivi informatici in Italia in occasione della visita del presidente ucraino Zelens'kyj a Roma. La speranza è che anche questa volta tutto ritorni nella norma il prima possibile.