Attivisti contro la Turchia bloccano i check-in all'aeroporto di Malpensa: il video All'aeroporto di Malpensa attivisti torinesi hanno bloccato i banchi del check-in della compagnia aerea Turkish Airlines per protestare contro la repressione del popolo curdo da parte della Turchia. Le immagini della manifestazione condivise via social.

È stato un pomeriggio di disordini quello di oggi, giovedì 9 gennaio, all'aeroporto di Malpensa di Milano, dove alcuni attivisti torinesi hanno bloccato i check-in della compagnia aerea Turkish Airlines nella zona del terminal 1. L'obiettivo dei manifestanti è stato quello di denunciare "gli attacchi turchi in Siria del nord est e in Kurdistan" e la repressione del popolo curdo da parte della Turchia. Nel mirino delle proteste la compagnia aerea di bandiera della Turchia, accusata da parte degli attivisti di essere "diretta espressione delle politiche neoimperiali di Erdogan".

La protesta non autorizzata è stata organizzata da alcuni collettivi torinesi come il Collettivo Universitario Autonomo di Torino, Defend Kurdistan Torino, Giovani Internazionalisti di Torino e Giovani donne internazionaliste. "Da mesi continuano pesanti attacchi delle milizie turcojhiadiste in Siria e nella regione del Manbij – hanno scritto sui loro account social- sono gli ultimi atti di una lento genocidio ai danni del popolo siriano, finanziato dall'asse Atlantico, che procede parallelo a quello palestinese".

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e dei Carabinieri. Attraverso video diffusi sui loro canali, i manifestanti hanno documentato momenti di tensione con le forze dell'ordine e hanno denunciato l'arresto di uno dei loro membri. Ufficialmente, tuttavia, sembra non ci siano stati arresti tra i manifestanti, che invece sarebbero stati soltanto identificati.