Imbrattano la Loggia dei Mercanti a Milano: vernice blu anche sul monumento alla Resistenza Gli agenti della polizia locale hanno sorpreso questa mattina alcuni ragazzi vandalizzare la piazza a Milano dove è presente il monumento alla resistenza.

A cura di Giorgia Venturini

Atto vandalico in piazza dei Mercanti a Milano. Alcuni ragazzi hanno imbrattato la pavimentazione utilizzando alcune bombolette di vernice blu: sono riusciti a scrivere alcune frasi vicino al monumento alla resistenza. I giovani, tutti stranieri, sono stati sorpresi da una pattuglia della polizia locale e sono stati denunciati per imbrattamento.

I giovani sorpresi dagli agenti

I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi martedì 11 luglio. Gli agenti hanno sorpreso i giovani mentre stavano ancora utilizzando la bomboletta spray. Successivamente anche grazie alla visione delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona è stato possibile ricostruire passo per passo l'atto vandalico. I giovani sono stati denunciati e le bombolette sequestrate. Intanto si procederà con la pulizia della zona.

La denuncia dell'Anpi

A dare la notizia sui social è stato anche Roberto Cenati, presidente Anpi Provinciale di Milano. In un post scrive: "La Loggia dei Mercanti è stata nuovamente presa di mira, con un grave atto vandalico, questa mattina. La pavimentazione di fronte ad una delle due stele donate dall’Anpi Provinciale di Milano al Comune è stata cosparsa di vernice azzurra, con la quale si è imbrattata anche la stele in vetro stratificato".

Poi ha precisato: "È fondamentale intensificare le iniziative di carattere culturale alla Loggia dei Mercanti, antidoto contro il degrado. Ad esse, però, si deve accompagnare la messa in sicurezza di questo prezioso gioiello della Milano medioevale dedicato alla Resistenza italiana. È vergognoso che in questo monumento così importante per Milano continuino il degrado e le vandalizzazioni. Ritorna di attualità la proposta da noi avanzata, condivisa lo scorso anno dal Sindaco di Milano e dall’Assessore all’Urbanistica Tancredi di una recinzione attorno alla Loggia, che scoraggi ulteriori atti di vandalismo".