Il video di 4 ventenni che assaltano un treno con il machete, prendono in ostaggio e rapinano i passeggeri La procura di Lecco ha diffuso il video dei quattro ventenni che lo scorso luglio hanno preso d’assalto un treno diretto a Milano, hanno tenuto in ostaggio i passeggeri per poi rapinarne uno. Sono stati tutti arrestati.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Hanno tutti circa venti anni. Uno di loro addirittura diciannove. Eppure la violenza e la determinazione che si vede dal video, diffuso dalle forze dell'ordine, è quella di esperti professionisti del crimine. Si tratta dei quattro ragazzi che, a inizio luglio, sono saliti sul treno regionale partito da Lecco e diretto a Milano Porta Garibaldi con un machete in mano, hanno tenuto in ostaggio i passeggi di un intero vagone e rapinato un giovane ragazzo. Il tutto per un bottino davvero misero.

L'aggressione sul treno

I fatti risalgono allo scorso luglio, ma soltanto ora la Procura della Repubblica di Lecco ha diffuso il video e raccontato in una conferenza stampa congiunta con i vertici di questura, polizia ferroviaria e carabinieri, quanto accaduto sul treno regionale da Lecco a Milano. Nelle immagini si vedono quattro ragazzi che salgono sul convoglio con un machete in mano e terrorizzano i passeggeri di un vagone. Li bloccano tutti, poi ne puntano uno e decidono che sarà la loro vittima.

Si tratta di un ragazzino e questo la dice lunga sulle cause dell'aggressione: i quattro sono tutti giovani e scelgono di rapinare un giovane come loro, benché sia evidente che avrà ben poco da dargli. Sicuramente meno di quello che potrebbero ottenere rapinando una persona adulta. Ma a loro interessa soprattutto sfogare la loro rabbia (sociale) e aggressività. E paradossalmente la situazione peggiora quando la vittima tenta di difendersi.

Nel video si vede, infatti, il ragazzo provare a chiudersi nel bagno del treno per mettere in salvo se stesso e quei pochi avere che ha con sé. Ed è a quel punto che uno degli aggressori, utilizzando il machete come piede di porco, riesce ad aprire la porta e a picchiare il malcapitato. Poi gli hanno portato via lo smartphone il borsello con i soldi. Un magro bottino per quella violenza.

Le indagini della Procura

Due degli aggressori sono stati fermati già quel giorno alla fermata successiva del treno. La Polizia ferroviaria e i carabinieri della Compagnia di Merate e della stazione di Brivio hanno infatti bloccato e arrestato un 22enne e di un 25enne alla stazione di Olgiate Molgora, sempre in provincia di Lecco. Uno dei due è risultato già coinvolto in una rissa in centro a Lecco, durante la quale aveva accoltellato un suo coetaneo alla testa. Successivamente, grazie a un'attività d'indagine congiunta fra Polizia e Carabinieri, sono stati individuati anche gli altri.

Ora dovranno essere processati per rapina e per interruzione di pubblico servizio, visto che hanno anche causato un ritardo di tre ore al treno che hanno assalito. Intanto sono detenuti in custodia cautelare nella casa circondariale di Pescarenico.