Incendio a Novedrate, in fiamme un'azienda di lavorazione dei metalli: il video Il reparto galvanico dell'azienda Salice di Novedrate (Como) è andato a fuoco nella notte tra il 28 e il 29 gennaio. Sette persone sono state medicate sul posto per sospette intossicazioni in seguito all'incendio.

A cura di Enrico Spaccini

I vigili del fuoco al lavoro a Novedrate

Un incendio è scoppiato nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio nella ditta Salice di Novedrate (in provincia di Como). Stando alle prime informazioni, le fiamme si sarebbero alzate nell'area produttiva dell'azienda, specializzata nella lavorazione di metalli. Sul posto sono intervenuti circa 40 vigili del fuoco con nove mezzi, provenienti anche dai Comandi di Milano e Varese, insieme agli esperti del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico). Sette persone sono state soccorse sul posto dai sanitari per sospette intossicazioni, ma per nessuno si sarebbe rivelato necessario il trasporto in ospedale. Al momento, i rilievi eseguiti dai tecnici di Arpa Lombardia avrebbero escluso la presenza di sostanze inquinanti nell'aria ed eventuali rischi per la popolazione.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio a Novedrate

L'allarme è scattato intorno alle 23 del 28 gennaio dall'azienda Salice di Novedrate. L'incendio sarebbe scoppiato nel reparto galvanico, ovvero dove i metalli vengono rivestiti da strati di altri metalli specifici o di leghe sottili, per motivi ancora in fase di accertamento. Poco dopo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, che hanno richiesto rinforzi dai vicini Comandi di Milano e di Varese. Come comunicato dalla pagina Facebook del Comune di Novedrate, le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 2:30 del 29 gennaio, quando i pompieri sono riusciti a domare le fiamme.

L'incendio nell'azienda Salice di Novedrate (foto da vigili del fuoco)

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto diverse ambulanze della Croce Rossa di Cantù e della Croce Rossa di Lentate sul Seveso, insieme a tre automediche e altri due mezzi di primo soccorso. Sette persone sono state medicate sul posto per sospette intossicazioni. Per nessuna di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Non risulterebbero ustionati.

I rilievi di Arpa sulla qualità dell'aria

Ad assistere le operazioni di spegnimento dell'incendio è arrivato anche il sindaco di Novedrate, Serafino Rossi, il quale ha spiegato di che la sala operativa di Regione Lombardia è stata allertata e che, "per il momento, non sembra esserci preoccupazione per un rischio di contaminazione".

All'inizio, infatti, il Comune aveva raccomandato "vivamente alla popolazione di non uscire dalle proprie abitazioni e di mantenere le finestre chiuse", in quanto non si poteva sapere se l'incendio nell'azienda di metalli avesse disperso nell'aria eventuali sostanze inquinanti. I primi rilievi eseguiti dai tecnici Arpa sembrerebbero aver escluso eventuali "rischi", ma si attendono altri aggiornamenti nel corso della giornata.