Il video dell'automobile che finisce sui binari del tram a Milano: cos'è successo Questa mattina a Milano un'automobile è finita sui binari del tram 16 a Milano e ha bloccato la circolazione. Il conducente non ha subito ferite. Sul posto gli operatori sanitari del 118, la polizia locale e i tecnici di Atm.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 16 novembre, si è verificato un incidente in piazzale Brescia a Milano. Un'automobile è finita sui binari dei tram della 16. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio è avvenuto poco prima delle cinque del mattino. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza alle 4.47. Un'automobile, una Volkswagen Polo, si sarebbe schiantata ed è finita sui binari del tram. L'incidente non avrebbe causato feriti: non è stato infatti necessario trasferire nessuna persona in ospedale.

L'episodio però ha avuto un impatto sulla circolazione dei mezzi. I tram della linea 16 sono stati infatti limitati tra via Monte Velino e De Angeli. L'agenzia dei trasporti milanesi, come accade sempre in questi casi, ha attivato dei bus sostitutivi che hanno coperto le zone interessate ed evitato troppi disagi per i passeggeri.

Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Hanno inoltre provveduto, insieme ad Atm, a rimuovere il veicolo con un carro attrezzi. L'azienda, responsabile del trasporto pubblico, ha poi comunicato che la circolazione è ripresa intorno alle 9.15 del mattino.