Una Ferrari è rimasta bloccata sui binari del tram a Milano: il video Ieri pomeriggio a Milano una Ferrari è rimasta incastrata sui binari del tram. La polizia locale è dovuta intervenire per rimuoverla. Disagi al traffico tranviario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, sabato 7 dicembre, un'automobile è rimasta bloccata sui binari del tram a Milano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. La circolazione tranviaria purtroppo ne ha risentito: i pendolari hanno dovuto far fronte a vari disagi.

Stando a quanto condiviso dalla pagina Welcome To Favelas su Instagram, il veicolo è una Ferrari. Nei frame si vede il mezzo bloccato con accanto un tram dell'Azienda trasporti milanesi. L'episodio si è verificato in viale Regina Giovanna, poco dopo l'incrocio tra viale Tunisia e corso Buenos Aires, nel quartiere Porta Venezia.

Purtroppo in quel punto sono diverse le macchine che sono rimaste incastrate nella corsia riservata ai mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a togliere l'automobile dai binari. Ovviamente l'operazione è stata molto lunga. Ha infatti richiesto diverso tempo. Questo quindi ha causato non pochi disagi per i tram. Sia la linea 5 che la linea 33 sono rimaste ferme finché non è stata spostata l'automobile.

Questo ha causato diversi disagi per i viaggiatori che sono stati costretti a scendere e trovare un mezzo pubblico diverso o chi era in attesa alle fermate, ha purtroppo dovuto aspettare per diverso tempo prima di vedere arrivare il proprio tram.