Il video dell’aereo che precipita tra le case: a bordo Michele, il 22enne che voleva diventare pilota L’aereo sul quale viaggiava Michele Cavallotti è precipitato dopo il decollo, schiantandosi sul tetto di una casa a Newberg, Oregon (Stati Uniti). Il bilancio è di due morti e un ferito gravissimo.

Fonte: Tualatin Valley Fire and Rescue

Voleva diventare pilota Michele Cavallotti, il 22enne di Crema (Cremona) che si era trasferito negli Stati Uniti per inseguire a tutti i costi la sua passione. Qui oggi ha perso la vita, in un incidente aereo avvenuto nel territorio di Newberg, Oregon (Stati Uniti). Il mezzo sul quale il giovane si trovava insieme ad altre due persone è precipitato dopo il decollo, terminando la sua corsa sul tetto di una casa. Il bilancio, oltre al 22enne, è di un altro morto e di un ferito gravissimo. All'interno dell'abitazione colpita e distrutta dal velivolo, invece, non si sono registrati feriti.

La dinamica dell'incidente aereo

Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 19, secondo quanto hanno riferito le squadre di soccorso locali. Ancora ignota al momento la dinamica dell'incidente, ripreso in un video da alcuni residenti della zona. Secondo alcune testimonianze, l'aereo avrebbe subito perso quota e sarebbe precipitato a spirale verso terra, per poi impattare violentemente contro un'abitazione di Newberg, a circa 23 miglia a sud-ovest di Portland.

I resti dell’aereo sul luogo dello schianto

Chi era il 22enne Michele Cavallotti

Michele Cavallotti, aspirante pilota di 22 anni, si era diplomato all'istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo, dopodiché era partito per gli Usa per frequentare la scuola per piloti e per ottenere il brevetto di volo. Nel momento dello schianto, il ragazzo era a bordo di un velivolo della Hillisboro Flight Academy, la scuola dove stava studiando per perfezionarsi.

