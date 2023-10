Aereo precipita su una casa negli Usa, muore il 22enne di Crema Michele Cavallotti: voleva fare il pilota

Un ragazzo di 22 anni di Crema, Michele Cavallotti, ha perso la vita in uno schianto aereo avvenuta negli Usa. Il ragazzo, diplomato come tecnico aeronautico, sognava di diventare un pilota e si trovava negli Stati Uniti per frequentare una scuola e ottenere il brevetto di volo.