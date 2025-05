Il video dei tifosi interisti che si preparano alla finale di Champions: cori e striscioni per le vie di Milano Tantissimi tifosi interisti hanno “invaso” la Galleria Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Duomo di Milano. Cori e striscioni hanno riempito il cuore pulsante del centro città. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di oggi, sabato 31 maggio, si svolgerà la finale di Champions League a Monaco. Si scontreranno il Paris Saint Germain e l'Inter. Il match inizierà alle 21:00. Una partita tanto attesa. E infatti i tifosi nero-azzurri, che non potranno vedere la partita a Monaco, si stanno già preparando al grande evento di stasera. In centinaia sono scesi per le strade della città di Milano.

I cori e gli striscioni in Piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele

Come è stato condiviso dalla pagina "Siamo Interisti 1908", tantissimi supporters hanno "invaso" la Galleria Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Duomo di Milano. Cori e striscioni hanno riempito il cuore pulsante del centro città. Non sono mancati, altri tifosi in Piazza Duomo e in altre vie vicine: "Canta anche piazza Duomo", si legge sulla pagina di tifosi. E la festa proseguirà probabilmente fino al fischio d'inizio.

Scene simili sono state riprese anche a Monaco dove anche lì i tifosi interisti hanno dato il via a cori a sostegno della loro squadra del cuore.

Leggi anche Perché via Monte Napoleone si chiama così e come è diventata la strada più lussuosa di Milano

Dove si trovano gli maxischermo in città a Milano

Chi potrà, guarderà la partita all'interno dello stadio San Siro dove è stato installato un maxi schermo. Per poter accedervi, era necessario acquistare un biglietto nei giorni precedenti.

Ci sono diverse altre possibilità. Molti potranno infatti guardare la partita in altri punti della città. Per esempio all'Idroscalo dove, prima dell'inizio della partita, ci sarà anche un dj set e musica dal vivo. O in altri locali dove è stato tutto organizzato per permettere ai tifosi di poter trascorrere qualche ora in allegria.