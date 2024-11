Il video dei fan in delirio per Travis Scott in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, ma in realtà è un sosia Una vera e propria folla si è accalcata in Galleria Vittorio Emanuele a Milano per la presenza della superstar del rap Travis Scott, annunciata da alcuni video sui social. Ma è tutto uno scherzo organizzato da un tiktoker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una folla in delirio, accalcata tra gomitate e spintoni sotto le navate della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Sono i fan in visibilio del rapper statunitense Travis Scott, placcato nella mattinata di oggi mentre esce dal negozio di Louis Vuitton dopo un tam tam social che nelle scorse ore ha richiamato in centro centinaia di giovani tra appassionati, turisti e semplici curiosi. Tutto inutile: quello che tutti pensavano fosse Travis Scott, in realtà, è un sosia.

Un inganno non casuale ma orchestrato ad arte dal tiktoker KingAsh, che per primo ha volontariamente diffuso la notizia fake sulla propria pagina e dato così il via al passaparola online, diventato immediatamente virale. La presenza del rapper nel capoluogo lombardo, del resto, era perfettamente credibile, visto l’amore per l’Italia e in particolare per la mecca italiana del lusso dimostrato dalla superstar nel corso delle due date del 2023, di cui una proprio all'Ippodromo.

Niente da fare. Il giovane uomo che passeggiava in Galleria a Milano, scortato con attenzione dalla finta guardia del corpo KingAsh, era Amadou Diallo, conosciuto sui social come sosia ufficiale di Travis Scott e ingaggiato da alcuni tiktoker per il maxi scherzo di stamattina. Condito da urla dei fan, cori e manifestazioni di ogni genere da parte del pubblico presente, che ha postato decine di video a testimonianza dell'evento. In realtà, una vera e propria farsa.