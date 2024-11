Il cantante Stash derubato di orologi e pc a Milano: scatta una foto e aiuta la polizia a trovare i ladri

video suggerito

"Stai attento, c'è un gatto sotto la tua macchina". Così, quando il cantante dei The Kolors Stash (al secolo Antonio Fiordispino) si è chinato per guardare, i ladri sono entrati in azione e gli hanno sottratto uno zainetto con dentro un computer e ben quattro orologi, dal valore di decine e decine di migliaia di euro.

La fuga dei due con il ricco bottino, però, è durata ben poco. I poliziotti della Squadra Mobile di Milano hanno infatti rintracciato i responsabili nel giro di poche ore grazie a una fotografia scattata con il cellulare dallo stesso Stash all'auto dei malviventi che si stavano allontanando dopo il colpo.

È successo intorno alle 12 del 14 novembre, mentre Stash stava accompagnando un amico a sbrigare alcune pratiche presso una scuola guida in corso Porta Romana. I due ladri hanno prima distratto il musicista con una scusa, poi hanno aperto la portiera posteriore del suo suv e sottratto lo zainetto che era appoggiato sui sedili. Solo in un secondo momento il 38enne si è reso conto del furto, e ha fatto in tempo a fotografare la targa di un'auto sospetta che si stava allontanando a gran velocità.

Dalla targa, così, i segugi dell'antirapina sono risaliti a un'agenzia di autonoleggio e al gps della vettura stessa. Per diverse ore l'auto è stata così seguita tra le boutique e gli hotel di lusso del centro città, dove i ladri sono andati a caccia di altri preziosi da derubare. Solo in tarda serata, quando i due sono tornati nel loro covo in via Civitali, zona San Siro, i poliziotti hanno deciso di fare irruzione nell'appartamento. Qui hanno ritrovato gli orologi e il computer, nascosti all'interno di una lavatrice, e li hanno restituiti al legittimo proprietario.

Sono stati denunciati invece i due autori del furto ai danni di Stash. Si tratta di un anglo-algerino di 50 anni (già espulso dall’Ufficio immigrazione della Questura) e di un cittadino del Marocco, 27 anni.