Perché i giudici di Milano hanno assolto il trapper Baby Gang dall'accusa di rapina Il trapper Baby Gang è stato assolto dall'accusa di aver rapinato due ragazzi a Vignate e di aver commesso un'altra rapina a Piazza Vetra a Milano: in queste ore sono state depositate le motivazioni della sentenza che spiegano il motivo.

A cura di Ilaria Quattrone

Baby Gang (foto da Instagram)

La Corte d'Appello di Milano, lo scorso 1 luglio, ha assolto il trapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, che era stato accusato di avere fatto una rapina a Vignate, comune che si trova alle porte di Milano, la notte del 12 luglio 2021 ai danni di due ragazzi che volevano acquistare droga. In queste ore sono state depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado.

Per i giudici il reato è maturato in un ambiente di "piccolo spaccio". Non è quindi una "stravagante impresa di un ricco rapper disturbato". La Corte d'Appello ha quindi ribaltato la sentenza di primo grado. I giudici del Tribunale lo avevano infatti condannato a quattro anni e dieci mesi.

Il racconto dei due ragazzi rapinati

I due giovani che sarebbero stati rapinati hanno raccontato ai carabinieri di essere stati aggrediti nella loro automobile intorno alle 20.20. Più volte hanno però cambiato versione sul perché si trovassero proprio a Vignate. In un primo momento avevano raccontato di essere alla ricerca di appartamenti da affittare e poi di dover acquistare stupefacenti da due pusher.

Il trapper è stato arrestato quella sera stessa dai carabinieri: è stato accusato sia della rapina di Vignate che di un'altra avvenuta in Piazza Vetra a Milano. Gli investigatori lo hanno portato prima in carcere e poi è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L'assoluzione in Corte d'Appello

La Corte d'Appello ha assolto l'artista per insufficienza di prove: il riconoscimento fotografico da parte delle presunte vittime si è rivelato "del tutto inaffidabile", invece i tabulati, le celle telefoniche e l'alibi fornito dal trapper sarebbero stati dovuti approfondire e invece sono stati "del tutto trascurati". Il trapper si sarebbe trovato prima in un locale di Pioltello mentre, intorno all'orario dei fatti, i suoi cellulari lo collocano a Cerro sul Lambro e poi a Vimodrone. La mattina successiva, come emerso dal suo profilo Instagram, si trovava su una spiaggia della riviera romagnola.