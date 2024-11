video suggerito

Julio Giammanco, il tiktoker che entrava "a scrocco" a San Siro con un finto pass: denunciato per truffa Il 22enne di Bologna è stato riconosciuto durante la partita di Champions League Inter-Arsenal da uno steward che aveva visto un video social in cui mostrava come entrare gratis all'interno del Meazza. Ora è indagato per truffa.

Una goliardata da riprendere e diffondere su Instagram e TikTok per vantarsi con i tantissimi follower. È costata cara la sua "impresa" al 22enne di Bologna Julio Giammanco, piccola star dei social con oltre 184mila seguaci e più di 7 milioni di like, che in occasione della partita di Champions League tra Inter e Arsenal a San Siro è riuscito a imbucarsi all'interno del Meazza con un finto Green pass, eludendo così controlli di sicurezza e soprattutto non pagando il biglietto.

Il ragazzo, segnalato alle forze dell'ordine da uno stewart che l'ha riconosciuto mentre tifava sugli spalti, era infatti abituato a pubblicare spesso i video dei suoi ingressi abusivi all'interno dell'impianto sportivo, tutti effettuati mostrando il documento falso al collo. Si trova così ora indagato per truffa insieme alla ragazza che era con lui, una 19enne di Verbania. I due hanno anche ricevuto il foglio di via obbligatorio con Daspo, firmati dal questore di Milano Bruno Megale.

"Vi faccio vedere come è possibile entrare gratis a San Siro", le parole del 22enne davanti alla videocamera dello smartphone in occasione del derby tra Milan e Inter. "Mi presento con un badge fintissimo fatto da me. Non entrerò dall'ingresso principale, ovvero dai tornelli, ma mi avvicinerò a uno steward dicendogli che ho il pass nella pausa tra il primo e il secondo tempo. Se sarà stupido, mi farà entrare". Il ragazzo si fa strada direttamente a bordo campo, a due passi dai giocatori.

Il falso badge, secondo quanto emerso, sarebbe stato creato con i loghi delle due squadre milanesi e un Qrcode che rimandava a un vecchio Green pass. Non certo un'azione isolata, a quanto pare: l'abitudine di imbucarsi allo stadio e assistere gratis alle partite, con tanto di ripresa ad hoc per i canali social, farebbe parte di una più ampia challenge nata su TikTok.