Truffe ai concerti di San Siro, sei denunciati: "1200 euro per un poster dei Modà o di Cesare Cremonini" Sei persone sono indagate dalla polizia, accusate di vendere poster fuori dallo Stadio di San Siro a cifre che si aggirano tra i 600 e i 1200 euro. È quanto successo in occasione degli ultimi concerti che si sono tenuti a Milano, tra cui quelli dei Modà e di Cesare Cremonini.

A cura di Giulia Ghirardi

Vendevano dei poster con le frasi e le copertine dei dischi degli artisti che si stavano esibendo in concerto all'interno dello Stadio di San Siro in cambio di poco più di sei euro che – a loro dire – sarebbero poi stati destinati a un'associazione benefica. In realtà, si trattava, però, di una truffa ben orchestrata perché al momento del pagamento tramite pos, i truffatori inserivano importi ben superiori che si aggiravano tra i 600 e i 1200 euro. È questo quanto successo in occasione degli ultimi concerti che si sono tenuti a Milano, tra cui quelli dei Modà e di Cesare Cremonini, eventi caotici che hanno attirato migliaia di persone, rendendo l’ambiente ideale per colpire.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i truffatori sarebbero stati poi individuati dopo alcune denunce arrivate agli agenti del Commissariato di Bonola (Milano) ai danni di sei persone: di queste cinque torinesi e una marocchina, di età compresa tra i 40 e i 28 anni, e tutti con precedenti per truffa e altri reati contro il patrimonio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i sei indagati avrebbero agito divisi in coppie per dare meno nell'occhio al momento della truffa. Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'ammontare complessivo della truffa attraverso le analisi sui pos sequestrati. Anche se la cifra non è ancora stata resa nota, si stima che potrebbe aggirarsi intorno ad alcune decine di migliaia di euro.