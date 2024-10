Inchiesta Ultrà, Simone Inzaghi convocato in questura: sarà interrogato sui 1500 biglietti dati alla Curva

video suggerito

A cura di Carlo Coi

Immagini da Instagram

Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito convocato in Questura per essere sentito dagli agenti della squadra mobile di Milano come persona informata sui fatti dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 19 ultras che erano al vertice del tifo organizzato di Inter e Milan.

Il tecnico è stato sentito per chiarire i rapporti e le presunte pressioni che il leader della Curva Nord, Marco Ferdico, gli avrebbe rivolto prima della finale di Champions League che ha visto contrapposta l'Inter agli inglesi del Manchester City.

Le richieste dell'ultras sarebbero state avanzate con il fine di ottenere più biglietti da rivendere ai tifosi sprovvisti per ottenere ingenti guadagni.

La telefonata tra mister Inzaghi e il capo ultras Ferdico

La chiamata tra Simone Inzaghi e Marco Ferdico risale al 26 maggio 2023, quando il capo ultras avrebbe avanzato la richiesta di ottenere 200 biglietti in più per la finale di Champions League pena lo sciopero del tifo nella partita più importante

Queste le parole di Ferdico a Inzaghi: "Te la faccio breve Mister, ci hanno dato 1.000 biglietti. Noi ci siam fatti due conti abbiamo bisogno di 200 ticket in più per essere tranquilli. Ma non per fare bagarinaggio mister. Arriviamo a 1200 biglietti? Questa è la mia richiesta".

Ferdico ottiene la promessa di Inzaghi di intercedere con i vertici societari: "Parlo con Ferri, con Zanetti e con Marotta. Poi ti faccio sapere qualcosa. Marco io mi attivo e ti faccio sapere cosa mi dicono. Chiaramente l'ultima parola spetta al direttore Marotta".

I ricavi dalla vendita dei biglietti della finale Manchester City-Inter

Il direttivo della Curva Nord aveva infine ottenuto 1500 biglietti che sono stati venduti ai tifosi a 600 euro l'uno. Il ricavo totale si era aggirato, probabilmente, intorno agli 800mila euro che sono stati divisi anche con Luca Lucci, capo ultras del Milan con il quale Ferdico secondo la Procura avrebbe fatto un accordo prima della semifinale di Champions League che aveva contrapposto la squadra nerazzurra ai cugini milanisti.

Questo un estratto di conversazione tra Ferdico e un altro ultras interista: "Guarda se c'è un derby in semifinale puoi uscire con tutto o puoi uscire con niente, bisogna parlare con quelli là (Luca Lucci, ndr). Diciamo guarda noi abbiamo questi biglietti facciamo questi charter, facciamo questi prezzi abbiamo guadagnato così metà per uno, lo stesso fai tu, hai vinto lo stesso, è come quando ti copri alla Snai".