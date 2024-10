video suggerito

Inchiesta ultrà, Simone Inzaghi: “Dal capo curva dell’Inter solo richieste, non mi sono mai sentito minacciato” Al centro delle indagini un’intercettazione del 2023 con Marco Ferdico. Il capo ultrà, in carcere per associazione a delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa, sollecitava il mister a intercedere con il presidente Giuseppe Marotta per ottenere più biglietti in vista della finale di Champions a Istanbul. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato ascoltato oggi come persona informata sui fatti dagli investigatori della Squadra mobile nell'ambito della maxi inchiesta sul mondo delle curve milanesi. Il mister ha ammesso di aver parlato al telefono con il portavoce Marco Ferdico e di aver avuto "rapporti di interlocuzione" con i capi curva: nel lungo colloquio avuto in Questura ha precisato, però, che durante quei dialoghi lui non ha mai manifestato alcun timore, e di non essersi mai sentito minacciato dalle richieste degli ultrà della Nord. Inzaghi ha spiegato inoltre che questo genere di interazioni rientrava nei rapporti tipici tra curva e squadra, finalizzati a non perdere l'appoggio dei supporter.

Tra domani e dopodomani verrà sentito (sempre come persona informata sui fatti) anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti.

Le intercettazioni tra Simone Inzaghi e il capo ultrà Marco Ferdico

Nell'intercettazione del 26 maggio 2023 Ferdico, capo ultrà ora in carcere con l'accusa di associazione per delinquere aggravata dalla agevolazione mafiosa, in vista della finale di Champions League a Istanbul si rivolgeva infatti direttamente al mister nerazzurro. "Te la faccio breve mister…ci hanno dato 1.000 biglietti…noi ci siam fatti due conti…ne abbiam bisogno 200 in più per esser tranquilli…ma non per fare bagarinaggio mister (..). Arriviamo a 1200 biglietti? Questa è la mia richiesta", chiedeva al telefono, spiegando che "vista la situazione di stallo sulla vicenda biglietti" avessero "attuato uno ‘sciopero del tifo' in occasione della finale di Coppa Italia", precedente a quella di Champions.

"Parlo con Ferri, con Zanetti con Marotta … parlo con quelli (…) verrò su…poi ti faccio sapere qualcosa…gli dico…che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e Zanetti (…) Marco io mi attivo e ti dico cosa mi dicono", risponde Inzaghi. "È il direttore Marotta…bisogna parlare con lui perché lui ha l'ultima parola, tutto qua". La Curva Nord, alla fine, ottiene i biglietti aggiuntivi.