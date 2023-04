Il Presidente Mattarella inaugura PizzAut, il locale gestito da ragazzi autistici: “Tutti devono potersi realizzare” Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato il ristorante PizzAut, il locale interamente gestito da ragazzi autistici.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: LaPresse

"Vorrei ringraziare Nico Acampora perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile invece adesso è la realtà": a dirlo è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del pranzo di inaugurazione della nuova sede di PizzAut, il ristorante gestito da ragazzi autistici, a Monza.

"Questo è un luogo non solo di esempio, ma di normalità perché si lavora come tutti fanno". Il Presidente ha poi sottolineato che "ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare".

Fonte: LaPresse

Che cos'è PizzAut

I locali di PizzAut sono il primo esempio in Europa di ristoranti gestiti interamente da ragazzi autistici. In questo progetto, sono coinvolti anche professionisti che si occupano di ristorazione e processi educativi. Il locale di Monza è il secondo locale aperto da PizzAut, il primo infatti si trova a Cassina de' Pecchi. All'interno della cucina ci sarà anche la AutAcademy: un luogo di formazione per i ragazzi che entreranno a far parte dello staff.

Mattarella, al suo arrivo, è stato accolto sotto un arco di palloncini tricolore. Oltre al fondatore di PizzAut, Nico Acampora, c'era il vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Milano, Giovanni Raimondi, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone.

Fonte: LaPresse

I ragazzi regalano un grembiule rosso al presidente Mattarella

Dopo il taglio del nastro, il Capo dello Stato ha visitato le cucine e assaggiato alcune pizze cucinate dai ragazzi. Tra queste, "l'Articolo 1" dedicata alla Costituzione. Uno dei camerieri si è poi esibito con il violino nell'Inno alla Gioia. "Avete fatto una pizza squisita, e avete professionalità perché vi realizzate lavorando in maniera eccellente: erano anni che non mangiavo una pizza intera", ha detto il Presidente. Al termine della giornata, i ragazzi hanno regalato a Mattarella un grembiule rosso.